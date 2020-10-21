新冠肺炎重創美國經濟，美國人失業創紀錄，房客付不出房租，數百萬租客面臨被房東下達驅逐令（eviction）、掃地出門的命運。

美國面臨房客被掃地出門的空前危機。

美國除了正在經歷新冠疫情反撲，1月也將面臨空前危機，數百萬美國房客恐因繳不出房租等原因，遭房東下達驅逐令（eviction）掃地出門。

綜合路透社、美國之音報導，即便美國疾病管制暨預防中心（CDC）已經在9月1日頒布臨時命令，禁止房東驅逐房客，不過該項命令將在明年1月到期，顧問公司「Stout Risius Ross」預估，屆時將會有約800萬名租客面臨被強制驅逐的命運。

房東要對房客下達逐客令，主因在於新冠肺炎疫情重創美國經濟，許多人被裁員，房客因此付不出房租。

儘管今年春天美國各級政府相繼頒布禁令，禁止房東驅逐房客，短暫保護房客免於流離失所，不過這些禁令陸續於初夏到期，至今至少發生了6萬件驅逐案例。

今年美國人流離失所的命運堪稱空前，報導說，往年約只有360萬人被掃地出門。

35歲的單親媽媽Bean就是苦主之一，她不幸地在9月1日新禁令頒布前3天被房東趕出門，當時她和5歲女兒住在一間天花板稍微凹陷、廊道散發尿騷味、地下室還有街友聚集的公寓，她在軟體公司上班，疫情爆發後她被裁員，不得不重新開始找房子，不過因為她有被驅逐的紀錄，租屋過程屢屢碰壁，她現在和女兒暫時擠在一處臨時設施的一張床墊上。

不過即便CDC對房東頒布暫時逐客禁令，這些措施並沒有完全中止房客被掃地出門的窘境，原因在於CDC的指令留有很大的解讀空間，房東可以指控房客違反租約、進行犯罪行動、未遵守付款計畫等，就能正當驅逐房客。

不只租客，房東的處境也相當艱難，多數房東仍需要繳交房屋貸款，當中許多人已經8個月沒有收到租金。

律師波勒克（John Pollock）表示，除非國會和川普政府通過新的新冠紓困計畫，給予房東及房客補助，否則1月流離失所及無家可歸的現象將會大爆增，他預言「將是我們從未見過的景象」。

目前美國眾議院通過的紓困方案包含一項補助房東與租客的500億美元緊急救助金，以及為期12個月的驅逐禁令，不過共和黨提出的方案並未涵蓋類似措施。

(中時新聞網)