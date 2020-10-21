苗栗縣苑裡鎮立體育場第2座風雨球場及照明設備增建工程，21日舉辦動土儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮立體育場第2座風雨球場及照明設備增建工程，21日舉辦動土儀式。（巫靜婷攝）

施工廠商介紹工程概要。（巫靜婷攝）

苑裡鎮立體育場第2座風雨球場完工示意圖。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮立體育場使用率高，卻因夜間照明不足惹怨，鎮公所去年透過立委協助向教育部爭取補助675萬元，辦理第2座風雨球場及照明設備增設工程，21日舉行動土儀式，希望二期工程能夠接續2017年完工的一期工程，讓風雨球場更完善，改善體育場夜間照明提升安全性。

苑裡鎮長劉秋東指出，鎮立體育場每晚約有千人使用，是鎮上使用率極高的公共設施，為完善體育場各項運動設施，繼3年前完成1座風雨球場，去年再度經縣府及立委協助，獲教育部補助辦理二期工程，經2、3次招標終於發包，讓鎮民可風雨無阻進場打球，也能做為大型活動的場地。

第二期風雨球場基地面積為550.14平方公尺，設計工法與第一期風雨球場呼應相連，工程總經費約1080萬元，預計明年4月完工。施工廠商表示，第2座風雨球場採鋼骨造、鋼筋混凝土造及薄膜構造，其中薄膜採德國系統具防火時效，1、2期球場間隙用彩色鋼板連接，可無縫接軌、遮雨遮陽。

由於運動民眾頻頻反映夜晚照明設備不足，有點暗很可怕，二期工程增設照明設備，除了球場有足夠照明設施，周圍跑道也將設有2盞T-BAR型照明燈，讓鎮民在傍晚及夜間運動跑步時，獲得更佳視野，提升運動安全性，降低小朋友及老人家跌倒的機會。

(中時 )