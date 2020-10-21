穆迪投資者服務公司發表最新報告指出，由於大陸經濟增長放緩、企業流動性較弱，以及投資者規避風險的意願加強，未來12個月大陸企業境內外債券違約將會繼續增加。

路透報導，穆迪副董事總經理鍾汶權表示，雖然政府的流動性支持措施使部分企業獲得短期再融資，進而避免違約，但這並未顯著支持境內長期債券的發行。對短期資金的依賴性導致再融資需求反復出現，擴大財力較弱企業的違約風險。

具體來看，財力較弱的民營企業比大陸國企更有可能違約，因為財力較弱的民企往往依賴短期資金、追求大規模舉債增長的戰略。此外，與投資級別發行人和國企相比，財力較弱的民企公司治理結構較弱，抵禦財務壓力的資源較少。

基於大陸經濟增長放緩造成廣泛的影響，多個行業的違約情況將會增加，但境內企業債券違約率可能仍將低於全球受評非金融企業債券發行人的水準。這是因為境內債券市場由國企主導，而國企有望獲得政府支持。

債券違約後的回收途徑與水準都將有所不同。儘管市場化債務重整在大陸逐步發展，但債券投資者在債務重整中的議價能力及選擇權依然有限。同時，對於境內外債券同時違約的企業而言，境外債券往往透明度更高，且回收更快。

(工商 )