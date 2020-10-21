國泰產險表示，該公司再度與網家旗下PChome合作，將24h保險服務升級新推出「手機全機險」，讓果粉們能安心玩新機，其投保便利度也十分具有亮點，民眾只要在完成購買手機後透過專屬連結選購保險，即可在3分鐘內完成投保。

國泰產表示，相較現行市場，手機保險多需要搭配門號，且限制於門市內投保，該產險打破限制，讓習慣於網路購物的消費者，在線上購買空機的同時，也可完成手機保險。

國泰產進一步指出，民眾於「PChome24h購物」購買iPhone新機後，透過專屬投保連結，只要3分鐘即完成全機投保，還可以依照自身需求，選擇僅投保「碎屏險」或「全機險」。全機保險商品相較碎屏險保障更為完整，不僅限於正面螢幕破裂，也包含機體意外毀損、意外泡水等，不管哪手機哪個角落不幸因意外受損，需要維修，都在保障範圍當中。國泰產險全機保險有三保障方案，分別是基礎版、升級版與尊享版，讓消費者能依照自己的使用習慣與預算投保。

以「基礎版」方案為例，每月只要不到160元，即可享有保險期間內最高累積補償18,000元之保障，無論送修多少次，只要每次送修的金額總和在18,000元內，消費者都無須額外負擔手機送修的費用，對比動輒數千，甚至上萬元的修理費用，讓「手機全機險」保費格外親民，適合預算有限的小資族。另外，國泰產險說，民眾也可針對最容易發生的螢幕破裂事故投保「手機碎屏險」只要每月不到60元就能為螢幕添保障。

除此之外，國泰產險與聯強國際集團旗下通達智能運籌推出「理賠無斷點服務」，國泰產表示，以往消費者前往原廠或原廠授權維修中心維修時，需先自行支付維修費用，再向保險公司申請賠款，但未來民眾如是投保國泰產險手機保險者，只要到聯強維修站修手機，在理賠額度內，即無須支付維修費用，大幅省去民眾文書往來時間，使購機、投保、理賠變得更加方便與容易。

(工商 )