渣打銀行全新規劃「活利升財」新台幣活存專案，存越多可享年利率加碼幅度越大。即日起至2021年1月20日止，新台幣活存帳戶新增資金達新台幣100萬元以上，該新資金可享優惠年息加碼至0.55%；新增資金達新台幣200萬元以上，該新資金可享優惠年息加碼至0.75%。既有渣打優先理財貴賓若於活動結束當月月底往來資產餘額達等值新台幣300萬以上，可享額外加碼優惠年息0.3%，另若係於活動期間全新加入渣打優先理財，還有新戶額外加碼0.1%，合計最高可加碼至1.15%。

渣打銀行觀察，美金與人民幣仍然是台灣消費者在投資外幣資產的首選，加上活期存款的靈活彈性，不論是追求高利的存款族或短期資產配置的投資族，都能找到符合自身需求的商品。尤其現階段肺炎疫情發展仍未明朗、美國總統大選與中美貿易戰等變數干擾下，外幣活存專案的詢問度一直居高不下。

渣打銀行推出「美利人升」雙幣活存加碼專案，即日起至2020年12月31日止，新台幣活存平均餘額達100萬，即可享美金活存新增資金最高加碼1.0%、人民幣活存新增資金最高加碼1.8%。若推薦親友成為渣打銀行全新優先理財貴賓客戶，推薦人及被推薦人皆可享額外加碼0.2%優惠年利率；另透過線上換匯達新台幣50萬（等值），還可再享額外加碼0.1%優惠年利率。美金活存加碼合計最高可達1.3%，人民幣活存加碼合計最高可達2.1%。

此外，渣打銀行也同步推出美金、人民幣優利定存專案，提供全新渣打優先理財貴賓獨享3個月期美金定存1.1%優惠年利率；6個月期人民幣定存1.8%優惠年利率。上述優惠專案限以新資金承作，專案有效期限至2020年10月31日截止。

(時報資訊)