亞馬遜已經通知可以在家工作的員工，直到2021年6月都可以選擇這樣的工作方式。

亞馬遜發言人發布聲明表示：「我們仍將員工健康視為首要之務，並遵循當地政府指導。員工的工作是在家裡能有效完成的，可以繼續在家上班，直到2021年6月30日。」

稍早前彭博社率先報導亞馬遜延長在家上班政策的消息。此前該公司的政策為員工可以在家工作直到明年1月。受新冠疫情影響，亞馬遜的辦公室職員自3月以來一直都在家上班。

蘋果、臉書與優步等其他科技公司也允許員工在家上班，至少到2021年初。推特則同意員工可以「永遠」在家上班，只要他們願意。

在疫情期間，亞馬遜的訂單履行中心成為必要業務，這部分需要倉儲員工與送貨司機報到工作。由於該公司在新冠危機期間提供第一線員工的待遇引發議員與勞團批評，此議題一直都是亞馬遜爭議的根源。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至周二為止，美國的新冠肺炎確診病例超過820萬例，逾22萬人因此死亡。

(時報資訊)