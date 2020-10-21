一名媽媽於臉書社團發文表示，假日全家大小買票搭乘火車，但座位分配卻被分超開，當她走向自己座位時，卻發現坐了一名老翁，她請他起身，豈知，老翁卻認為「他也是刷卡買票」不願讓，讓她十分傻眼，後來她至她另一個她購買的座位，也同樣被人佔據，對方雖起立，但口中卻念念有詞道「她會不會是買錯票？」她表示她神經都快被氣斷了。

原PO於《爆怨2公社》指出假日全家大小搭乘火車發生了小插曲，購買座位進行劃位時，一家人卻被分至兩個不同的車廂，就算在同車廂，座位也分超遠。媽媽帶著女兒依照車票找尋到位置後，卻發現上頭坐著一名老翁，她禮貌請他起立卻被以「我有刷卡買票」為由拒絕，甚至裝睡冷處理，讓她傻眼直呼「刷卡買票不代表你買坐票啊！」

由於座位遭占據，後座一名老夫婦將座位讓給她與女兒。（圖／翻攝自爆怨2公社）

後端的一對老夫婦見狀，便起身將位置給她，原PO百般推託後，只好抱著女兒一塊坐下。隨後，原PO起身往車廂後方走去，欲找尋另一個購買的位置，又發現被一對情侶佔據，女生很不好意思又很乾脆地急忙起身，豈知，男友卻小聲地說「她會不會是買錯車票？」原PO聽了大翻白眼，心理OS表示「哈囉！我有聽到哦！而且我有買坐票好嗎？神經都快斷掉。」

不少網友看完後認為原PO應該要找列車長解決，便認為很多長輩臉皮都相當厚，「番仔男友跟死蟑螂老人」、「這種跟他番也沒用，直接叫車長來處理比較快」、「我一定把死老灰啊懟死，順便請列車長來處理」、「就是這樣很討厭搭火車啊啊啊」。

(中時新聞網)