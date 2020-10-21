劉姓男子因運毒案判刑確定，為逃亡缺錢竟組走私毒品集團，與陳姓船東等人掛勾，2017年5月間陳男駕漁船載外籍漁工自梧棲漁港出港，出領海後與大陸運毒集團接頭，接駁製造安非他命的原料黃麻鹼等20麻布袋，重達400多公斤返航，遭檢警查獲。台中地院依違反《毒品危害防制條例》判劉男徒刑3年，仍可上訴。

判決書指出，綽號「黑熊」的47歲劉男，因運毒案被判6年8月確定，他為逃亡缺錢竟與綽號「小六」的王姓男子，組成走私毒品集團。

劉男在2016年底在台中市梧棲港認識澎湖籍漁船的陳姓船長，並數度安排飯局與林姓友人夫妻結識，劉男假借請託陳男開船到公海接駁提煉感冒藥原料，允諾付高額報酬，陳男察覺恐涉不法而拒絕。

2017年4月間，陳男因漁獲欠收有經濟壓力，答應劉男合作，劉男告知林姓夫妻協助聯繫及支援。劉男2017年4月間與「小六」會面取得運毒前款150萬元，他並交付陳男50萬元酬勞。

陳男在同年5月10日開船載5名外籍漁工，自梧棲漁港安檢站報關出港，當天中午就離開我國領海12海哩，與大陸運毒集團成員在海上接頭，接駁第四級毒品氯麻黃鹼及氯假麻黃鹼共20麻布袋，總重達470多公斤，藏放在輪機室後返航，在5月11日凌晨4時許由梧棲港報關入港。

劉男得知海上接獲成功，與林男等人開車進漁港掃街，查看，是否有警察盯上。全案由警方5月13日上漁船搜索查獲，陳姓船東及林姓夫妻等人先後都另案判刑確定。

台中地院法官認為，劉男已曾因運輸毒品案件被判刑確定被通緝期間仍不知悔改，因缺錢花用竟再策畫走私運毒，具高度惡性，依違反《毒品危害防制條例》判劉男徒刑3年。

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(中時 )