國民黨主席江啟臣今天在中常會引述網路民調結果，指9成以上民眾反對政府開放瘦肉精美豬，高達96.5％民眾對政府強制標示豬肉產地的抽查沒有信心，呼籲民進黨不該繼續活在自己民意支持度高的假象之中，盼蔡英文總統懸崖勒馬。

政府宣布開放瘦肉精美豬進口，引起食安疑慮，為替人民健康把關，國民黨發起反瘦肉精美豬食安公投，同時黨團四度杯葛立法院院會，要求行政院長蘇貞昌為開放瘦肉精美豬政策道歉。國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，透過議事程序，阻擋杯葛，就是要讓一意孤行的民進黨聽到多數民眾的聲音。

國民黨近期利用臉書進行網路民調，江啟臣說，在短短1週內取得近3萬份問卷調查結果，其中包括1萬多則反對萊豬留言，回應熱烈超乎預期。其中反對含瘦肉精豬肉進口、支持強制標示瘦肉精、反對以開放含瘦肉精豬肉換取對美貿易協議等，都有9成以上的支持。

江啟臣指出，有高達96.5％的人，對於政府強制標示豬肉產地的抽查及執行能力沒有信心，民進黨不應該繼續活在自己民意支持度高的假象之中。此外，越來越多的民間團體發起連署，規劃上街頭遊行抗議政府作為，食安議題是超越藍綠的民生議題。

江啟臣強調，國民黨也將積極與民間團體溝通討論，共同發聲，跟人民站在一起，跟下一代的健康站在一起，與大家一起走上街頭，並且採取更多元的方式阻止萊豬的開放，用行動告訴民進黨政府，不應該與人民對立，不應該拿孩子的健康作為經貿外交的籌碼。

江啟臣表示，中華民國與美國的情誼固然重要，但是台美友好，不應該只建立在單一的貿易項目開放，而應是多元經貿的互惠，以及共同價值的堅持。再次呼籲蔡英文總統懸崖勒馬，在對外談判先行，確保貿易籌碼最大化；對內溝通先行，確保政策配套完整的前提下，重新評估含萊克多巴胺豬肉的進口。

江啟臣提醒民進黨政府與世界接軌，並不應該只著眼於特定國家的態度。例如，歐盟在世上有相對嚴格的食安規範，也是主要的農牧產地之一，建議我們不僅可以參考歐盟的做法，更可以思考如何將對外經貿市場多元化，在平等互惠與顧及國內產業發展的前提下，找尋讓人民更安心的產品來源，這才是一個負責任的政府該做的事。

(中時 )