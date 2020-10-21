由「心靈電影創意工坊」籌製、《盲人律師》導演洪成昌執導，計畫將「流氓牧師」呂代豪故事《收刀入鞘》搬上大螢幕，先拍4支心靈微電影前導，昨（20日）在桃園舉辦開鏡儀式，演員潘麗麗、新人葉品鋒、蔡函岑、簡漢宗等，和呂代豪牧師本人和太座陳筱玲牧師都現身，韓國首爾電影節影后潘麗麗表示：「看到劇本時心裡很感動，希望藉一己之力的演出，把那麼多人的心血、這麼感人的故事呈現出來，希望更多人看到之後，有不同的感受，也從中知道人生真的不容易，要好好的把握！」

「心靈電影創作工坊」創辦人呂鑫則表示，將藉由心靈電影療法，幫助人治癒、成長、改變，並舉例之前的《阿甘正傳》、《雨人》、《我和我的冠軍女兒》和《活個精彩》都屬此類電影。在4支心靈微電影攝製完成後，即開拍長片《收刀入鞘》，除上院線映演，也將在海內外各大影音串流平台播出，一起將愛傳出去！

電影《收刀入鞘》改編自真人真事，呈現主人翁呂代豪由竹聯幫人物金盆洗手，奮鬥讀到博士，最終成為基督教牧師的感人故事！呂代豪牧師昨親臨開鏡典禮，並與前導心靈微電影系列演員共同舉行開鏡儀式。到場的演員影后潘麗麗、葉品鋒是微電影第一部《媽媽的信》兩位主角，蔡函岑、簡漢宗則主演第二部《計畫》。呂代豪牧師浪子回頭的故事振奮不少人，他表示台灣38個監獄，自己就待過14個，當年幹盡不少壞事還越獄，後來入監服刑，有個大學女志工不斷寫信鼓勵他，直到寫到第250封時才讓他覺悟，後來他一共帶著500多封信步出監牢，走向新人生，感動呂牧師的女生也成為他的妻子，就是現也為牧師的陳筱玲女士，是個充滿愛的故事！

微電影《媽媽的信》男主角葉品鋒則表示，一拿到劇本時相當訝異，因為故事劇情與自己以前幾乎是一模一樣，「我一讀劇本就一直哭，無法控制，還請教會的人陪我一起禱告。」他說：「從腳本裡看到以前的自己，看到上帝是如何愛一個人、改變一個人。」並表示能跟潘麗麗合作非常榮幸，「麗麗姐上一秒還嘻嘻哈哈，下一秒就馬上入戲到位，是後輩我的楷模標竿！」，特別值得一提的是，導演洪成昌在拍《盲人律師》時，已看過《收刀入鞘》這本書，當時就很想執導這個故事，但得知版權已被買走只好放棄，沒想到繞了一圈，當初買走版權的人找到洪導，只能說真的是上帝的安排、也在影壇傳為佳話！

電影《收刀入鞘》和4支心靈微電影都由「心靈電影創意工坊」拍攝，並與佛光大學黃智偉老師及領有電影治療師證照的中央大學鄭凱恩博士候選人進行產學合作，在創辦人呂鑫、總經理飛鴻領導下，由真人實事題材出發，內容將探討社會邊緣人、亞斯伯格症、家計與人性關懷、腦性麻痺等……各種人生面向與挫折，積極推廣心靈電影療法，希望以心靈電影分擔醫藥，也將社會導向良善，並分享目前全世界只有美國、英國、義大利在研究「電影療法」，心靈電影在認知及情意層面的教育深具影響力，因為說故事比講道理來得吸引人。並舉出在2005年間，因為罹患罕見疾病引發媒體關注的台版羅倫佐感動很多人，3天內就湧進了七千四百多萬的善款，隨後也將善款捐給了台大醫院和罕見疾病基金會，這是一部電影影響台灣的真實案例。而心靈電影創意工坊將成為全世界第一個為電影療法拍片的公司。

(中時 )