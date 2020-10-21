最美「神的侍女」下凡 廟宇正妹禮生曝神蹟

彎腰鞠躬，將手上的香分給信眾，許多宮廟在舉辦祭典活動時，都會邀請「禮生」來協助儀式的進行，因為穿著禮服打扮得像仙女，又被稱作「神的侍女」，她們姣好的身材和氣質外貌也獲讚「廟裡最美風景」。近年在廟會活動中享負盛名的禮生團體「臺南舞魅孃」接受《中時新聞網》訪問，團員Suki和糰糰兒分享從事這份工作的感觸與點滴，也回憶起某次站禮生時遭遇的神蹟奇事。

「臺南舞魅孃」團員 酥皮Suki

因為神誕廟會活動多辦在夏季，團員Suki說，有一次站禮生因為酷熱天氣而中暑，感覺到身體非常不舒服，當時一旁的工作人員見她神情不對，關心地詢問並請她去和神明拜拜請求工作順利，沒想到拜完一下去喝個水竟然就好了，並提到當天其實另一位禮生也有不舒服的情況，但她後來沒有去拜，所以即便休息也沒有好轉，覺得非常不可思議，除此之外，她們也說在出席廟會活動時，看到信眾敬神若祖、懷恩報德的真摯情感，有時會不自覺的流眼淚，身上就好像有股暖流湧上來，彷彿神明就在心裡面，這種感覺真的是要到現場體驗過的人才會知道。

「私底下很活潑沒關係，但穿上禮生衣服要呈現氣質端莊的形象」，談到挑選禮生的條件，Suki說，因為禮生是祭祀傳統的禮贊者，除了長相要清秀帶有一點古典美，看起來還要親切有人緣，不要和信徒有距離感，也表示自己是在外拍時，被攝影師問是否有興趣當禮生，看到新聞都寫「全台最美禮生」，對此有所憧憬就毅然決然加入團隊，糰糰兒則說，知道站禮生是在幫神明做事，積累陰德，也因此成為舞魅孃禮生的一員。

「臺南舞魅孃」團員 糰糰兒

針對有網友質疑她們禮生服裝過於曝露對神明不敬，她們表示尊重，也提到因為團名是舞魅孃，當然就是以唐代的服裝作為設計概念，而唐朝是古代性觀念最開放的朝代，認為女生穿半裸露禮服是非常漂亮的，所以她們將傳統文化和現代時尚結合創新，當她們在做這些創新的時候，會有人不習慣是正常的。她們也說，每一次的造型都會有些不同，有時候主祭者會提出要求，想要旗袍、和服形式的服裝，也可能配合神明做顏色主題的變化，比如祭祀關公會穿綠色，金虎爺金色，媽祖則為橘色。

談到禮生的工作辛勞，她們說，除了準備妝髮得很早起床，還要穿著高跟鞋站一整天，之前在參加遶境的時候，中途沒有太多時間可以停下來休息，走到後來發現腳濕濕的，沒想到鞋子脫下來，後腳跟全是血。禮生工作也有職業傷害，糰糰兒提到，因為線香長度不一，燒的速度也不一樣，所以她們在集香的時候，沒有拿好手一握就會整個起水泡。外型亮麗的她們也表示，曾在站禮生時被騷擾，有人會趁亂碰觸她們的身體，但由於她們是站在神明前面，還是要保持鎮定，也藉此喊話，呼籲來參拜的粉絲要懂得自律。

(中時新聞網)