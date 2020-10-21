台中市政府斥資逾5.1億元，興建「北屯區北屯好宅新建工程」，21日上梁，預計明年底完工，受理登記，預計後年初可入住。該好宅規劃220戶住宅，並保留基地5棵列管老樹及15棵樹木，塑造環境美感。台中市長盧秀燕表示，市府在北屯段社宅設置幼托設施，保留當地老樹維護生態，配置良好公共生活機能，要讓青年住好宅、放心在台中居住。

為實現居住正義，台中市政府積極推動社會住宅，已陸續完工或上梁。台中市住宅發展工程處21日舉行「北屯區北屯好宅新建工程」上梁典禮，由盧秀燕擔任主典者，祈求工程圓滿順利。

盧秀燕指出，北屯段基地，原為荒廢舊眷舍「長安新村」舊址，在北興里長陳長勳爭取下，保留當地北興里民集會所及停車場，興建社會住宅。社宅二棟建築間，將設置連接平台，讓居民往來互動、集會，明年底完工後，受理登記，預計後年初可入住。

住宅處透露，此案邀請建築師姜樂靜規劃設計、華盛營建工程公司承攬工程建造，以「共居、文創由交流開始」為設計概念進行活化，以當地老樹為起點，串聯基地人文及生態，讓建築體就像二棵樹互相擁抱、伸展呼吸，並創造空中共享平台，讓各層住宅單元都能連結，建築採用年輕、活潑、錯落韻律的現代感造型，創造簡單平凡的幸福家園。

住宅處表示，北屯段基地鄰接江興街，周邊銜接太原路、北屯路，為連通市區主要通道。建築物規劃地下3層、地上11層複合混居式好宅，地面層設有店鋪4戶、社會服務站與托嬰中心，2樓與5樓設計成東西2棟連結的空中舞台、共享空間。

居住單元提供1房型8坪，129戶；2房型16坪、61戶；3房型24坪、30戶，共計220戶的優質住宅社區，其中，1房型特別規劃20戶共居房型，全案預計明年底完工。

住宅處說，市府建構社宅，是以「比豪宅更好的好宅」為目標，透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，增加居民社會參與度；青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率。

目前青壯年在豐原安康段一期、大里光正一期、南屯精科，及太平育賢1期社宅承租率，高達九成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫、住民輔導等措施，減輕青年壓力。

上梁典禮的參與者，還包括台中市都發局長黃文彬及民政局長吳世瑋等人，並祈福工程順利。

(工商 )