李沛旭近年淡出演藝圈跨界健美界，他近日受邀舞台劇《猛男地獄》擔任演出嘉賓，21日和温貞綾、黃健瑋出席彩排記者會，大方認愛小16歲女友趙紫谷，且已交往1年，隨後才說「啊，我講出來了」。他自招因為年底健美比賽因疫情取消，等待明年再參賽，這段期間自我放縱，從80公斤胖到87公斤，被問到女友反應？他笑說「她也一起放肆」，認兩人是幸福肥，甜說「喜歡對方，會尊重他原本的樣子」。

李沛旭透露，兩人是在健身房認識，還是女友主動來搭訕，「我在練的時候很專心，不會看其他妹，非常刻苦的訓練，她來我IG留言，說那天在我旁邊練，聽到我嘶吼聲，讓她覺得自己應該要多做幾下」，同為健身愛好者，但李沛旭坦言一開始會擔心年齡差距，「本來我也覺得會有代溝，但沒有」。

睽違4、5年重返劇場，李沛旭坦言，2週前看到劇本後很有感觸，「跟我心路很類似，不外乎做自己，自我價值認同，試著做出改變」，他認為這2年在選手屆耕耘，「我在做某種選擇，嘗試自己有什麼可能性，就像有藝人開餐廳、酒吧，我只是去做選手，他就是我副業，不抗拒生命帶我去什麼地方，但沒說退出演藝圈，或許是淡出」。

李沛旭為舞台劇刻意減肥，2週已瘦到82公斤，目標瘦到79公斤，笑虧自己「為了猛男地獄，我過得很地獄」，被問到參演心中有悸動？他笑說「沒啦，但有感動，從第一天進劇場，就覺得，啊，好喜歡這感覺」。《猛男地獄》舞台劇將於10月23至25日台北市政府親子劇場、1月2日高雄衛武營演出，購票請洽兩廳院。

(中時 )