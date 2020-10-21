唐禹哲與蔡黃汝（豆花妹）合作的《我的青春沒在怕》剛下檔，日前就被《時報周刊》直擊他一夜會兩女，先與豆花妹夜遊車河、車會3小時，送女生回家後，又緊接著再去飯店接一位高挑妹。對此，唐禹哲與豆花妹都透過經紀人做出回應。

唐禹哲表示，因為拍戲半年，他跟所有演員已經像家人一樣的關係，常常聚會都是無話不談，那天只是工作結束順便送她回家，然後一起在車上聊聊天，也聊很多、分享很多工作上的事，就是很好的朋友。至於之後的那位女生，是唐禹哲投資的品牌其中一位合夥人，他只是在飛上海隔離前拿了工作上的東西並交代一下，兩人是工作上的夥伴而已。

豆花妹也透過經紀人表示，兩個人是因為拍戲才認識，其實全劇組密集拍攝相處超過半年的時間，所有演員們感情都超級好，殺青後還是很常有大小聚會，也有很多劇組裡外的話好聊，「真的就是單純拍戲認識的朋友喔」。

豆花妹與八三夭樂團主唱阿璞交往5年，唐禹哲也有小他13歲的白富美緋聞女友蘇小軒，兩人在戲殺青後，與同劇演員們還一起露營，臉書、IG上都有合照，看起來感情相當不錯。而唐禹哲日前已飛往大陸工作，現在人正在上海的飯店進行隔離中，他19日還發文：「原本以為會是很小的房間，咦，結果以為來度假，只是，出不了房門的度假」。

(中時 )