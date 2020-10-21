PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美大選前最後一場辯論會22日晚間9時（台灣時間23日早上9時）在田納西州貝爾蒙特大學（Belmont Univ.）登場。辯論委員會19日決定，候選人發言時，對手麥克風將被「消音」。台灣網友認為，川普絕不可能「乖乖就範」，屆時一定會跑去用拜登的麥克風發言；就像4年前第二場電視辯論時，希拉蕊發言時，川普就像「背後靈」不斷在她身後「走來走去」一樣。

9月29日首場辯論會後，第2場辯論因川普反對透過視訊宣告取消。據統計9月辯論會川普打斷拜登71次，拜登也插嘴22次，因此委員會決定，每項主題辯論時會給候選人各2分鐘「不受干擾時間」；但交叉辯論階段，雙方仍可自由插話。委員會聲明指，川普、拜登陣營都對新規不滿，但為取得平衡，這是正確決定。

網友在PTT論壇發表文章《川普辯論被消音會跑去用拜登的麥克風嗎》，寫道：「剛剛看新聞說22號的川普拜登辯論可以被消音，如果川普被消音，他應該會跑去用拜登的麥克風吧！那該怎麼辦？記得之前跟希婆辯論，他就在希婆後面走來走去啊！」

文章一出，討論熱烈。其他網友紛紛留言：「自備大聲公」、「自備小蜜蜂」、「自備麥克風啊，不然就是踹倒敗登搶他的用」、「拿出自備麥克風，隨扈一秒在周邊設置音箱」；也有人認為：「別人幹不出來，但是川普不會被你的想像力限制住」、「拜登不當選是美國的損失」。

(中時新聞網)