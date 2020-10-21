名模邵俐妍高挑身材及亮眼美貌，讓她一出道就備受關注，更是許多綜藝節目力邀的班底，日前揭露坎坷身世後，近來上節目再次提及父親，更是淚灑攝影棚表示如果爸爸有天過世了，絕對不會去送最後一程，讓所有來賓聽了相當不捨。

邵俐妍之前上節目揭露坎坷身世，她透露出生當晚，父親居然與小三在汽車旅館翻雲覆雨，並未第一時間到醫院迎接她的到來，沒想到隔天到醫院看到生下的是女兒，竟嫌棄表示：「怎麼是女的，我不要女兒啊」，近日上節目《新聞挖挖哇》時再度提及此事，當被主持人問道「如果爸爸走了的話，會送他嗎？」邵俐妍表示父親總是有事相求才會出現，尤其看到母親獨自辛苦扶養她長大，揚言無論如何都不會送父親最後一程。

邵俐妍表示與父親已經切斷關係。（圖／Youtube）

提到自己的終生大事，邵俐妍表示主婚人只有母親一人，畢竟父親過去每天不是在家打電動就是去舞廳跳舞，並沒有盡到該有的責任，對她而言甚至只是個令人心痛的陌生人，因此除非母親說父親可以坐在主婚人位置，否則她是不會允許此事發生。

邵俐妍透露母親一直給予父親機會，但始終未獲得回應，直到某天父親脫口「願意放棄女兒扶養權」，母親才趕緊離婚，自己也立刻決定與父親切斷關係，甚至到戶政事務所改名字與母親姓。

(中時新聞網)