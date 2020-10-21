機車半夜倒放快車道，遭大貨車追撞拖行90公尺，燒成廢鐵。（民眾提供／王文吉台中傳真）

大貨車追撞停放在快車道的機車，並向前拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車焚毀。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中發生離奇火燒車！蔡男21日凌晨3時30分駕駛大貨車撞上倒放快車道的機車，拖行90公尺後釀成火燒車，雙雙焚毀。警消事發後順利撲滅火勢，但遍尋不到騎士，一度以為被捲入貨車底下，後來循線查出騎士自撞分隔島，自己負傷走到路旁蹲坐待援，已被送醫治療。

51歲蔡男駕駛大貨車，21日凌晨3時30分行經清水區臨港路5段、中清路9段口，直撞倒放中間快車道的普通重型機車，並向前繼續拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車燒毀，幸好蔡男及時跳車逃生，未受傷，但騎士不知去向。

大貨車撞上倒放快車道的機車，雙雙起火燃燒，台中市消防局出動大批人車前往灌救，順利撲滅火勢，但大貨車車頭焚毀，機車也燒成廢鐵，警消便尋不著機車騎士去向，一度以為遭捲入車底，最後到附近醫院查訪，發現62歲李男重傷近7時被救護車送到梧棲童綜合醫院。

梧棲童綜合醫院證實，上午6時57分收治1名重傷的62歲李姓男子，到院時已經昏迷、無心跳，且胸部肋骨骨折、氣血胸、腦後有傷口、全身多處擦挫傷,，經急救後恢復心跳，早上9時42分送加護病房。

警方向家屬確認，事發當時機車確實由李男騎乘，研判李男騎在慢車道，疑夜晚視線昏暗，不慎撞到分隔島，機車飛噴快車道，李男則負傷走到路旁人行道蹲坐待援，倒放在快車道的機車遭大貨車撞上焚毀。

(中時 )