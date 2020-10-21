近日中天新聞台恐遭NCC不予同意換照話題延燒，民眾黨主席柯文哲今日至立院參加民眾黨黨務會報，於會後受訪表示，如果中天犯錯應列出其罪狀，但若僅是政治立場不同，甚至是要換親綠媒體接管，這當然不好，希望民進黨「依法行政」，也想想當初「黨政軍退出媒體」是哪個黨自己說的口號。

柯文哲指出，在黨政會報上也有討論到中天撤照的問題，也想起過去蔡英文總統曾在媒體上公開問他，什麼叫做台灣價值，對此曾公開回答，民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這種普世價值在台灣，就是台灣價值。

柯文哲說，民主自由是台灣政治的核心，民主自由也不是天上掉下來的，是我們很多前輩流血流汗才保有的，也因為我們對民主自由的堅持，這也是為什麼在面對中國這麼龐大強大的壓力下，台灣還可以撐到現在。在民主自由的基礎下，我們更希望台灣是一個法治國家。

柯文哲表示，關於中天的案子，如果真的有犯錯，那應該一條一條列其罪狀，如果真的罪證確鑿、罪大惡極，該撤照，大家也沒話講。但如果是因為他以前是「韓流」的原因，現在要秋後算帳，甚至有媒體傳言說，是有其他媒體要進來，親綠媒體要接管，民進黨要全面控制媒體，這當然不好。

柯文哲再次呼籲民進黨「黨政軍退出媒體」，當年是哪個政黨的政治口號？看看今天台灣的媒體環境是這樣嗎。在這件事情上，還是呼籲民進黨「依法行政」，隨後停頓數秒後，再次說出「自我保重」。

(中時 )