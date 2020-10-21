亞洲通才黃明志首次不搞笑，最新執導電影《你是豬》聚焦馬來西亞真實的校園暴力事件，隱含對馬來西亞政府種族政策的批判，一改以往搞笑嘲諷的風格，以嚴肅態度呈現他所關心的議題，黃明志為了呈他關心的議題，劇本也花盡心思編寫，為了呈現馬來西亞種族多元引發的問題，他特別用了在馬來西亞會使用的5種語言來編寫劇本，他笑稱：「光是要讓所有演員和工作人員看懂全部劇本，花了很多心力翻譯，語文眾多，溝通困難就是馬來西亞的真實狀況。」

黃明志一直以來都勇於批判馬來西亞的問題，這回的全新作品《你是豬》聚焦馬來西亞真實的校園暴力事件，也帶出在大馬舊政府時期的種族政策，所引發種族間長期不和的問題，為了突顯大馬不同種族數量之多，彼此溝通不易的真實狀況，黃明志寫劇本時，除了根據2000發生的真實校園種族暴力事件改編之外，他特別以在大馬當地使用的5種語言來撰寫，包括中文、英文、馬來文、福建話及淡米爾文（Tamil，印度文），他表示光是要用這些語言寫出劇本，找了很多語文專家詢問，才能寫出最貼近真實使用的文句，讓劇情更有張力。

黃明志表示電影中的演員也是找來不同人種的素人來演出，而工作人員也是來自不同種族，所以光是要讓台前幕後所有人都能看得懂劇本，黃明志表示在電影的低預算下，5個語言所需要的專業翻譯也佔去了許多成本，他笑說：「我們花了很多心力翻譯，這就是馬來西亞的真實狀況。」而集合4種語言及各種判批文字和髒話寫成的主題曲《Happy Family》也獲得金馬獎最佳主題曲入圍肯定，電影也將於金馬影展進行世界首映，10月24日開放預售，影迷可以搶先在金馬影展欣賞電影。《你是豬》更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )