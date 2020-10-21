國民ETF銅板價時代來臨！台灣證交所即將於10月26日開放零股盤中交易，大幅降低購入門檻，以國民ETF為例，「元大台灣50」（0050）、「元大高股息」（0056）一張（1000股）個別要價約新台幣（下同）10萬元、3萬元，開放盤中交易零股後一股僅約100元與30元，小資族只要少喝一杯咖啡，少抽一包菸就可買入0050、0056。

投信業者表示，雖然台股開放零股交易，但僅限於盤後14:30撮合一次，因此流通性、成交率與交易量都較低，未來開放零股盤中交易後，開盤後09：10便進行第一次撮合，爾後每3分鐘以集合競價撮合成交，且每盤撮合後，揭露成交價、成交量、最佳5檔買賣申報價、量等資訊，有助活絡零股交易市場。

台股熱門標的中不乏高價股，不少龍頭企業股價都上看3位數，想買一張至少得準備10萬元，但未來隨著零股盤中交易熱絡，小資族只要100元就可以購入一股，只要省下一杯咖啡、一包香菸，就可透過零股的方式當龍頭企業股東。

投信業者表示，市場最為知名的兩檔國民ETF「元大台灣50」（0050）、「元大高股息」（0056）向來是許多存股族喜愛標的，只是隨著其成分股企業發展、股價成長，這兩檔ETF價格也跟著水漲船高，然而透過零股的方式，可大幅降低購入門檻，增加交易彈性，方便投資人累積資產。

投信業者建議，小資族可先設定每月預計理財目標，例如每月5千元或1萬元分別購買「元大台灣50」（0050）與「元大高股息」（0056），若當月有獎金、年終，或中發票等額外收入，則可在當月再加碼，透過定期定額或定期不定額的方式，逐步累積資產。

投信業者提醒，券商收取的交易手續費成交金額的0.1425%（不同券商可能會有不同優惠），買進與賣出各收取一次，以交易金額1萬元、手續費0.1425%試算，手續費為14.25元，但因不少券商設有手續費最低20元限制，因此當手續費低於20元時仍收取20元，此時手續費相當於0.2%，倘若小資族購買零股金額較小且頻繁時，反而拉高手續費的費率。

(時報資訊)