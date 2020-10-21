台灣明年將進口萊豬引起全民恐慌！台中市議員黃韾慧今天為民請命質詢說，台中市有9成豬肉來自外縣市，如何能管控的源頭；市長盧秀燕喊「全市吃不到萊豬」根本是「放屁安狗心（台語）」。副市長令狐榮達強調，市府必加強食品檢驗，為市民食的安全做好把關工作。

黃馨慧21日在市議會進行業務質詢，她問副市長令狐榮達及農業局長蔡精強，「反對進口萊豬嗎」，2人皆表示「反對」；她對2人直讚有勇氣，也要求蔡精強要在中央召開農業會議中抗議，不要再說一套、做一套。

黃馨慧指出，台中本地養豬戶產出僅佔總供應量1成，9成來自外縣市，如何控管源頭？台中市豬隻8成使用廚餘餵養，明年萊豬進口後會不會造成國產豬變質？市府各局因應萊豬、政策是各吹各的調。以全市養豬戶203場8成以上使用廚餘餵養豬隻，萊豬進口後，是否會透過廚餘進入飼養環境生態系統、影響國產豬品質，讓豬農心血付之東流，但農業局完全拿不出對策來。

黃馨慧說，台中今年已檢驗數只有3件，佔全市養豬場1％，明年萊豬進口配套，抽檢計畫更是根本還沒出來，政府根本是「說一套、做一套」。各地豬隻拍賣屠宰「南送」、「北送」，中央說要源頭管控根本就是「騙死人不償命（台語）」。

市長及農業局長參加中央行政、農委會會議時，應向中央表達嚴重抗議不當政策！

(中時 )