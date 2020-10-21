被譽為台鐵「史上最美通勤列車」EMU900型電聯車，首批2列20輛新車將於24日週六抵達花蓮港，為迎接首批生力軍，台鐵局當天上午將於花蓮港舉辦「幸福900，微笑登臺」活動，特別出動經典「DT668國王蒸汽火車」，由花蓮車站行駛至花蓮港迎接新車，並開放100個名額，邀請民眾一同搭乘「DT668國王蒸汽火車」禮賓列車參加新車登台活動，共同見證歷史時刻！

花蓮運務段長吳金添說，迎接首批生力軍加入台鐵車隊，「幸福900，微笑登臺」新車抵台活動，將安排「DT668國王蒸汽火車」牽引禮賓列車，24日上午8點半自花蓮站第一月台行駛至花蓮港活動會場，並開放100位民眾參與名額，於10月22日上午9點開始，在花蓮車站後站三樓彩繪牆前，接受民眾現場報名（請攜帶身份證），限量100個名額，額滿截止。因活動地點位於花蓮港區，報名民眾需配合實名制憑身份證現場完成登記，名額有限，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。

台鐵局表示，為了讓更多民眾能夠一睹EMU900型電聯車的微笑魅力，在新車抵台的隔天25日，將把1列10輛編組全新EMU900型電聯車移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為25日上午10點至下午4點，讓民眾先睹為快。

為提升整體運能及旅運服務，台鐵局斥資253億元採購52列車組（520輛）EMU900型通勤電聯車，除採10輛一編組，運能將可提升約40％，且列車控制監視系統（TCMS）性能提升，增加行車安全。

台鐵局表示，通勤生力軍EMU900型電聯車不僅外型亮麗，車輛內裝並與設計團隊共同協力完成多項新穎設計，包含增加無障礙服務區空間、擴增腳踏車放置空間、設置「好孕到」座位區、增設車廂錄影設備及指標系統簡潔更易識別等亮點特色。

(中時 )