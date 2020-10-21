搶攻雙11商機，中華電信21日宣布，網路門市特別推出暖身慶活動，結合中華電信Hami Point超狂贈點，為雙11大戰拉開序幕。

即日起至11月15日，透過中華電信網路門市申請指定業務，有機會抽中最大獎11,111點Hami Point，並加碼好友揪團及綁定LINE好友活動賺點，總中獎名額超過1,000名。

中華電信表示，信網路門市為雙11暖身，提前推出Hami Point三重贈點活動，點數獎項總價值超過50萬元。

11月15日之前，透過中華電信網路門市申請行動、寬頻、MOD、市話、預付卡儲值等業務，即可獲得最高11,111點Hami Point的抽獎機會，另外還有1,111點、111點等不同點數獎品，總計中獎名額超過1,000名。

11月1日之前，推薦親朋好友透過中華電信網路門市申請行動、寬頻、MOD、市話、預付卡儲值等業務，可再由中華電信LINE官方帳號（@chtemome）免費綁定升級為LINE VIP並取得專屬連結，透過此連結可登記最多10筆好友的網路門市訂單編號及門號末三碼，前3,000筆登記的有效訂單，於活動結束後雙方將各自獲得50點Hami Point，團主最高可得500點。

全新綁定中華電信LINE官方帳號的好友，有機會抽中高達10,000點Hami Point。

中華電信強調，Hami Point 1點等於1元，點數不僅可用於折抵中華電信帳單或於門市折抵消費，還可於中華電信Hami生活小舖及Hami市集兌換上萬件優惠商品，如四大超商商品卡、7折萊爾富咖啡、9折無老鍋餐券、高雄漢來大飯店住宿券或Brita濾水壺等熱門商品。

(工商 )