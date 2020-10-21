道奇隊貝茲從一壘盜上二壘，再盜三壘，最後衝回本壘得分。(大聯盟臉書)

道奇世界大賽首戰投打俱佳，兩位MVP級大將「雙貝」 貝茲(Mookie Betts)、貝林傑(Cody Bellinger)又立下戰功。特別是貝茲在一次四壞球保送後盜二壘成功，再跟隊友雙盜壘成功上三壘，最後趁著內滾衝回本壘得分，成為百年來第2位在世界大賽單局「保送」「盜壘兩次」的球員。

前一位不是別人，就是「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)。洋基隊魯斯在1921年世界大賽對戰巨人隊，魯斯生涯盜壘成功率僅51%，但他4次打席被保送3次，被逼得只好盜壘，居然從一壘連續盜至三壘，可惜最後沒能回來得分。

相較之下貝茲是真正的快腿了，光芒投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)表現不佳，貝茲盜二壘之後葛拉斯諾又保送下一棒席格(Corey Seager)，道奇乾脆雙盜壘。「對方有很好的捕手，但我覺得那是有必要嘗試盜壘的時機。盜上二壘之後為了避免雙殺(席格上一壘)，我有必要再跑三壘。」貝茲料得不差，後來果然有人打出內滾，道奇逃過雙殺還跑回1分。

貝茲第6局轟出陽春炮，這是他生涯第2次在世界大賽開轟，前一次是2018年他穿著紅襪球衣炮轟柯蕭(Clayton Kershaw)，現在他反過來以單轟雙盜力挺柯蕭。

(中時新聞網)