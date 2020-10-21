大雪山帝雉。（東勢林管處提供／趙文志攝）

大雪山國家森林遊樂區滿35歲了！林務局東勢林區管理處為慶祝大雪山生日，26日將於遊客中心舉辦慶生活動及「翻轉吧大雪山」林業文史新書發表會，10月26日至11月1日連續一周推出半票優惠，歡迎民眾蒞臨大雪山共同歡慶。

「翻轉吧大雪山」林業文史新書匯集大雪山林業耆老的訪談內容，由大雪山林業公司時期的路工隊、汽修隊老員工及大雪山示範林區管理處時期檢尺員、測繪工，以親身經歷述說大雪山早期林業公司的成立、解散一直到成立森林遊樂區的過往。

東勢林管處表示，現在的大雪山秋高氣爽、涼爽宜人，樹梢上點點紅葉稍來秋天的消息，浪漫的雲海及晚霞讓人目不暇給，正是賞景的好時節。為慶祝大雪山國家森林遊樂區滿35歲，10月26日至11月1日入園門票半票優惠。

在午後的迷霧中朦朧間有機會看到黑長尾雉悠閒漫步、酒紅朱雀艷紅的身影，或是聽見金翼白眉悅耳的鳴聲，建議利用半票的機會到大雪山體驗一下迷人風景，享受森林浴、體驗自然之美，共同歡慶大雪山35周年。

(中時 )