高雄謝姓男子與蔡姓女友利用臉書在「高雄求職兼差打工區」刊登求職訊息，引誘4名未滿18歲少女成為旗下應召站女郎，以上千元的價格逼她們接客，還免費「試車」、「拍色情片」，經檢警調查，未成年少女1個月接客超過200次，檢方將謝、蔡依妨害性自主、兒少性剝削防制條例起訴。

據了解，謝、蔡在臉書申辦名稱「黃柔柔」新帳號，並於「高雄求職兼差打工區」社團刊登求職資訊，年僅14歲的小愛（化名）進版留言後，謝、蔡便主動向小愛聯繫，並為她創設LINE新帳號，加入「南部龍貓香蕉園」等群組，刊登性交易資訊，以全套服務每小時新台幣3500元價格吸引不特定男客上門尋歡，情侶檔則從中抽取每次1000到2000元牟利。

除了小愛以外，陸續有還有3名未成年少女上鉤，受害成為應召女郎，4名少女在情侶檔的操控下，不僅是接客賣淫，還都被謝男要求免費「試車」，甚至有1名少女在謝男的勸說下，竟配合拍攝「性愛教學片」，提供其他少女學習接客時可施放的性愛技巧。

謝、蔡要求4名少女攬客的方式都不同，少女小雯（化名）則是用LINE自行招攬性交易客戶，但謝、蔡會從中監控小雯招攬男客情形，無意間發現，他與張姓男客過從甚密，竟要求小雯與她們共同詐取張男的錢財，張男因陷入愛情深淵，多次受騙，共被詐取4萬多元，小雯則獲取1萬多元紅利。

隨後小雯脫離情侶檔的操控，謝男心生不滿，竟找來友人將小雯強行擄走，並要求歸還治裝費及私下接客的費用，但小雯無力償還向哥哥求助，兄妹倆被迫簽下9萬多元的本票後，謝男才放小雯一碼，隨後兄妹仍然付不出錢，擔心又遭到威脅，便向警方求助。

檢警獲報後開始循線追查，發現情侶檔靠著4名少女賣淫收取獲利，短短一個月就讓他賺取超過50萬元，謝、蔡遭逮後對案情避重就輕，被檢方聲押獲准後，21日遭到起訴移審院方仍被裁定繼續羈押。

(中時 )