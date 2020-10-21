《婊兄弟上路》勇奪坎城影展一種注目評審團怦然心動獎。（索尼影業提供）

索尼影業今年共有六部精彩作品加入金馬影展片單，議題包含多元同志、種族文化到身心障礙，片型橫跨劇情、驚悚、喜劇、紀錄片，片單由凱特溫絲蕾與瑟夏羅南主演的《默愛》、由里茲阿邁德擔綱主演的《靜寂的鼓手》、贏得各大影展好評的《婊兄弟上路》、改編名廚的墨西哥愛情故事《戀你在他方》、爛番茄開出94高分的驚悚電影《暗黑聖女》、《以你的名字呼喚我》盧卡格達戈尼諾監製的紀錄片《松露獵人》，金馬影展即將在10月24日開始售票，影展期間是11月5日至11月22日，六部索尼影業優質好片，千萬不要錯過這次機會一睹為快！

《默愛》講述19世紀英國古生物學家瑪麗（凱特溫絲蕾飾）與人妻夏綠蒂（瑟夏羅南飾）間一段不為人知的動人愛情，瑟夏羅南表示非常開心可以和凱特溫絲蕾合作：「我是看著凱特溫絲蕾的電影長大，她對於演戲的專注和專業，甚至親切的對待身旁周遭的人是我覺得最完美的地方。」凱特溫絲蕾更是誇獎瑟夏羅南：「通常我是飾演比較自由和隨興的角色，這次因為瑪麗的表情非常細緻所以我必須要更精準演出。但看著瑟夏羅南可以依照當下的感覺走，這是我意想不到的，她也成功的將這個角色發揮到最好。」

《靜寂的鼓手》由《猛毒》里茲阿邁德和《一級玩家》奧莉薇亞庫克主演，講述一對流浪樂手在巡迴的過程中，鼓手魯賓（里茲阿邁德飾）突然失聰，接踵而來的是面臨無盡的焦慮和壓力。里茲阿邁德為了詮釋失聰的狀態，特地搬到紐約布魯克林與當地的聾人社群連結並學習美國手語，在這個過程中，他深深的被這群人感動，也被這群人改變了他的人生。導演為了讓里茲阿邁德更快進入角色，特別在拍攝過程讓他戴了特製耳機，除了會不斷地發出白噪音，甚至讓他無法聽到自己的聲音，藉此更貼近聾人朋友們的感受。

勇奪坎城影展一種注目評審團怦然心動獎的《婊兄弟上路》，是美國新銳導演麥可安哲羅可維諾的首部喜劇長片，由麥可安哲羅可維諾自編自導自演，與共同編劇凱爾馬文飾演一對認識很久的難兄難弟，他們在一趟終結單身的旅程中，意外揭開未婚妻劈腿死黨的消息。本片是從短片開始發展，短片在日舞影展獲獎後才衍伸成長片，更獲得多倫多影展以及譽有奧斯卡前哨站之稱特柳賴德影展等多項國際影展獎項提名。在金馬影展放映後，《婊兄弟上路》也將在11月20日於全台限量上映。

以紀錄片入圍奧斯卡的美國女導演海蒂艾溫，這次帶來榮獲日舞影展觀眾票選獎的首部劇情長片《戀你在他方》，劇情描述述一名懷有大廚夢的墨西哥洗碗工，因為他與同志愛人的禁忌戀情，讓他失去與兒子相處的機會。本片改編自紐約名廚的真實故事，導演的這位廚師好友在小酌時分享了自己的愛情，激發了導演在路途中記錄下整段故事，他說：「我從來沒有想過會拍一部關於自己好友的電影，但這很不同，這對戀人必須要參與其中並給予整部片祝福和鼓勵。」

英國影壇備受矚目的新銳女導演蘿絲葛雷斯的首部編導長片《暗黑聖女》，故事描述信仰虔誠的私人看護前來照顧病入膏肓的舞蹈家，在舞蹈家打算把握最後生命縱情縱慾之際，看護卻祈求上帝賦予她拯救垂死靈魂的力量，這段救贖之路讓人怵目驚心。導演受60-70年代的驚悚電影《假面》和《計程車司機》的黑色幽默及《失嬰記》的視覺效果所啟發，創造出屬於自己的黑暗敘事長片：「這部電影將把一個鎖在自己世界的人帶往極限，並在讓他們遊走遠離現實之際帶來更多的危險和挑戰。」

導演盧卡格達戈尼諾監製的記錄長片《松露獵人》，將帶領大家前往義大利西北的皮埃蒙特，森林裡面藏著稀有的寶藏－白松露。位在皮埃蒙特的阿爾巴市鎮已經快要是這款昂貴的白松露的代名詞，而這個地區的人們世代傳承著神秘的狩獵文化，能夠精準的找到這一顆顆從來沒有人知道到底如何形成的「廚房中的鑽石」。導演談到與監製盧卡格達戈尼諾的合作，是因為盧卡格達戈尼諾曾經在皮埃蒙特買了一塊有松露森林的土地，而這裡住了許多讓盧卡格達戈尼諾非常著迷的松露獵人。面對氣候變遷以及年輕人口外移，這群「松露獵人」的秘密又更顯珍貴，導演更期待能透過這個紀錄片將重要的智慧以及文化記載並傳承下去。

(中時 )