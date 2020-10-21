繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）日前宣布以400億美元收購處理器矽智財廠安謀（ARM）。外媒引述知情人士透露，華為等多家大陸科技企業對此向大陸國家市場監督管理總局（簡稱市監局）表達強烈關切，此舉可能對上述收購案造成阻礙。

香港經濟日報報導援引外電消息，大陸數家具有一流影響力的科技公司一直在游說市監局否決上述收購案，或者施加條件以確保大陸科技公司能夠獲得ARM的技術。大陸科技公司指出，最主要的關切是輝達可能迫使ARM切斷對大陸客戶的供應。

值得注意是，ARM目前有20％左右的收入來自大陸市場，ARM對大陸獲取晶片及相關技術具有戰略作用。市場分析指出，ARM若落入美國企業NVIDIA手中，很有可能有利於美國進一步限制向大陸提供晶片。

證券時報報導，東吳證券團隊分析，NVIDIA收購ARM，將會提升美國對大陸晶片行業的限制能力。

(工商 )