勞基法一例一休的規定上路，對許多服務業業者造成衝擊，尤其是臺北市的產業以服務業居多，為了兼顧勞工權益與服務消費者，勞動部公告餐飲業、資訊服務業、綜合商品零售業、醫療保健服務業、法律服務業、觀光旅館業、電影片映演業、社會福利服務業、理髮及美容業、市場及展示場管理業等等數十個行業可以適用4週彈性工時，事業單位只要依法經工會或勞資會議通過，即可在排班時以4週為一個週期，每2週有2日例假，每4週之例、休日共計8日即可，彈性安排勞工的上班日期，合法又兼顧雇主需求。

勞動局陳信瑜局長表示，事業單位為何種行業的認定，會影響勞動局認定其自何時開始適用勞基法，也會影響是否可依法使用4週或8週的彈性工時制度，勞動局主要是以其所從事之主要經濟活動來判斷行業別，如果事業單位從事多種性質不同之經濟活動時，就會按其產值（即營業額）最多者認定為其行業。另外有關營業額之認定，因為事業單位應依法繳納營業稅等相關國稅，據此，勞動局於事業單位申請行業別認定時，除要求事業單位提出營業項目相關說明外，主要係依事業單位依法報稅之資料判斷營業額之最主要來源，以符合函釋意旨。

陳信瑜局長呼籲，如果事業單位有適用行業別認定之需要，可以檢具

1.向國稅局申報之年度損益及稅額計算表。

2.最近一期勞保費繳費單收據。

3.公司章程。

4.營業項目變更事項表等資料。

向勞動局申請行業別認定，如為符合適用彈性工時的行業，即可合法運用變形工時制度，避免違法的情形發生。

(工商 )