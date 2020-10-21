大同（2371）21日完成股東臨時會，由市場派拿下5席董事、2席獨董，合計7席，經營權確定易主。投保中心21日強調，日前對大同董事長林郭文艷所提起的解任訴訟案件，並不因此次股東臨時會選舉結果而受影響，將續行相關訴訟程序。

大同2020年6月30日股東常會發生重大爭議，經濟部核准市場派股東欣同投資顧問有限公司及新大同投資顧問有限公司申請召集股東臨時會，且限期應於11月30日前完成召開，並申請公司變更登記。

召集權人於21日召開2020年第一次股東臨時會，投保中心指派4人出席本次會議，會議於上午9時開始，於11時22分散會。本次議程僅有選舉董事乙案，過程中除有少數股東表達異議外，議事進行順暢且秩序平和。

大同此次臨時股東會選舉結果為市場派當選7席、公司派當選2席。

投保中心表示，當選權數最多之董事，應依公司法第203條第1項規定，於改選後15日內召開本屆第一次董事會，若未於期限內召開時，依同條第4項規定，得由過半數當選之董事自行召集之。投保中心將密切注意後續發展。

雖然21日大同臨時股東會已順利結束，但投保中心強調，先前對大同董事長林郭文艷所提起的解任訴訟案件，仍在臺灣臺北地方法院審理中，將續行相關訴訟程序。

(工商 )