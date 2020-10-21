臺灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃四大離岸風電主軸:「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培訓」。臺中港經行政院核定為風電作業母港，目前各方面都已完成佈置，預計年底前與佳運重機械公司合資成立「臺灣港務重工股份有限公司」提供離岸風機零、組件大部件陸上吊裝及運輸作業等服務。

台中港在風機預組裝基地方面，提供#2、#5A、#5B、#36等重件碼頭及相關土地。#5A碼頭目前正由台電示範風場使用中，#5B碼頭由允能風場使用中。

在風電國產化方面，臺中港建置#106重件碼頭供零組件進出口使用，並規畫工業專業區（Ⅱ）作為風機零組件國產化專區。目前該產業專區已進駐永冠進行輪轂製造、天力負責葉片製造、世紀樺欣從事塔筒與轉接段製造等、西門子歌美颯以機艙組裝工程為主，再搭配臺北港#S09碼頭及後線土地、高雄港、興達港做水下結構的本土廠商，臺灣整個的風電製造能力及供應鏈，從海面上的風機、到海面下的基礎，都逐步培養起來了，未來臺灣港務公司將持續配合國家政策招商，共同為風機製造國家隊努力。

港勤運維方面，臺中港提供陸上運維基地及海上船舶運輸服務，布袋港亦提供用地供允能風場進駐承租船席及相關倉儲設備。

而在風電訓練方面，臺灣風能訓練公司（TIWTC），在臺中港設置風電訓練中心。臺灣風能訓練公司取得GWO認證，為國內唯一開辦基礎技術訓練課程（BTT）之訓練中心，GWO基礎安全訓練課程（BST）今年已辦訓50梯次，發證超過2,000張。

除持續發展四大離岸風電主軸外，臺灣港務公司朝多角化經營方向邁進，因應風機零組件屬於“超長、超寬、超重”之物件，為符合零組件於港口內運輸物流之需求，臺灣港務公司將與佳運合資成立「臺灣港務重工股份有限公司」提供離岸風機零、組件大部件陸上吊裝及運輸作業等服務。

港務公司表示未來將持續提供優質離岸風電港口基礎設施，以多角化經營思維持續拓展離岸風電業務，為國家發展綠能打造最堅強的後盾。

(工商 )