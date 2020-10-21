温貞菱和男友黃河交往6年多，日前她和KID日前在戀愛實境節目《我們戀愛吧》配對，節目中兩人互動超有愛，被週刊爆料節目外被直擊私約綠島共遊，宛如小倆口般約會，疑似假戲真做。温貞菱21日和黃健瑋、李沛旭等出席舞台劇《地獄猛男》彩排記者會，自招之前錄KID網路節目《野人七號部落》因而認識，早就有KID的聯絡方式，私下也會約潛水。

被爆料私下相約綠島出遊，温貞菱澄清，「其實滿巧的，錄節目之前，就已經跟陳妤約要去潛水，陳妤約了潛水店老闆，老闆則約了KID」，極力撇清沒私約，「對我來說，他們是很好朋友，都比我會潛水」。被問到會喜歡KID這種類型？她打圓場「我身邊的朋友都滿喜歡的，我自己也覺得自己滿幽默的」。至於吳宗憲21日開直播抖出KID家有女主人幫忙下廚一事，温貞菱則說「那不是我，還沒有去過他家」。

温貞菱在《地獄猛男》中和許多肌肉猛男共演，她透露一開始的確會害羞，看後來認為人的肌肉就是他的靈，和猛男們越來越熟後，看到他們的肌肉完全不害羞，還會稱讚他們「胸練得很壯喔」。至於擇偶會喜歡肌肉型嗎？她則說從來沒有特別喜歡什麼外型，被問到男友黃河是否介意？她說「黃河也是我非常要好朋友，應該是沒有關係的」。《猛男地獄》舞台劇將於10月23至25日台北市政府親子劇場、1月2日高雄衛武營演出，購票請洽兩廳院。

温貞菱、黃健瑋演出舞台劇《猛男地獄》。（吳松翰攝）

李沛旭21日出席舞台劇《猛男地獄》彩排記者會。（吳松翰攝）

《猛男地獄》舞台劇21日舉行彩排記者會。（吳松翰攝）

(中時 )