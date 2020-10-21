亞太唯一川普粉絲是台灣？ 陳揮文驚爆「我很難過」

跨國民調機構「輿觀」（YouGov）日前發布一份針對亞太地區對於美總統大選的民調，相較亞太其他國家偏向支持拜登，有42%的台灣民眾支持川普連任。對此，資深媒體人陳揮文在網路政論節目上則說，「我很難過」。

根據跨國民調機構「輿觀」（YouGov）資料顯示，針對亞太地區的八個國家、地區進行了調查，相較亞太其他國家偏向支持拜登，台灣對川普的支持度以42%高於拜登的30%。另外，台灣受訪者認為川普連任會對台灣利大於弊（45%對33%），與拜登形成鮮明對比，因為受訪者認為若是拜登執政，負面大於正面（28%對26%）。

對此，陳揮文在yahoo！tv政論節目「鄉民來衝康」中談到，「其實總統跟綠媒有沒有押寶，很清楚嘛就是押川普贏，把所有雞蛋都放在美國身上，當然如果民主黨拜登勝選的話，相信民進黨也是有管道能跟民主黨取得聯繫。」

陳揮文直言，「結論是說我很難過，在各國調查裡，只有我們是川普粉絲，他的倒行逆施我不談，真的拜託大家稍微清醒一下...」；主持人此時也說，「揮文一直幫拜登拉票」而他也直回，「我本來就在幫拜登拉票。」

(中時新聞網)