陸美科技產業競爭愈發激烈，對於半導體應用的需求更是暴增，然而大陸半導體自給率仍屬偏低，甚至生產設備大多來自美國等海外廠商，在川普政府積極打擊下，華為的晶片來源遭斷、中芯國際也無法取得來自美國的半導體生產設備，為了對抗困境，大陸各地掀起半導體投資熱，卻也頻傳爛尾消息。對此，大陸國家發展和改革委員會(發改委)強調，「誰支持、誰負責」。

大陸A股21日開高走低，數位貨幣、氮化鎵、應用在面板的多晶矽等板塊領跌。第三代半導體、光刻膠、量子科技板塊等類股也集體下挫，陸晶片熱門股包括紫光國微跌停、北方華創跌近8%，中芯國際也下挫逾3%。

大陸國家集成電路產業投資基金「國家大基金」為扶持大陸半導體自主化的主管單位，提供24家陸企發展半導體。依今年上半年的績效來看，合併營收達698億元、年增13%，合計歸屬母公司淨利潤為56億元、年增47%。該基金不只投資包括中芯國際、長電、納思達等晶圓製造、IC設計廠商，北方華創與中微、Naura、盛美半導體設備、華海清科、上海精測半導體等半導體生產設備商也獲得資助。

據陸媒《21世紀經濟報導》報導指出，以安徽、浙江、福建等10多個省市制定半導體產業2020年規劃統計，就給出1.42兆元人民幣預算。截至今年8月，多達9,335家陸企投入半導體產業，竟有原本從事地產、醫療保健、人力資源、汽車服務、服裝製造等行業的公司投入。

至於近年來最大的爛尾案、大陸半導體廠武漢弘芯，在2019年6月邀請台積電前共同營運長蔣尚義出任該公司執行長一職，卻在今年6月爆出財務危機，甚至無法上報發改委指導，導致國家大基金、其他股權基金無法導入資金。

至於北京當局日前提出的「十四五計畫」初步規劃，預計在半導體產業發展投注10兆元人民幣（約43兆元新台幣），加強第三代半導體研發進程。

綜合陸媒報導，發改委20日發布消息指出，過去1年在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西等省份共有6起超過百億人民幣爆出爛尾案，指出部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」。

統計數據顯示，今年大陸總共有14 萬家 IC 設計公司註冊，規劃中半導體園區超過67個，成立超過140個專案，並有許多項目正享著政策紅利。發改委表示，資金過度追捧半導體產業，導致一些無技術、無經驗、無人才的企業也一窩蜂投入卻沒被審查出來，浪費資源的問題日趨嚴重，要求各地方政府加緊管理，避免惡性競爭。

(中時新聞網)