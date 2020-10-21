由於寵物食品和健康產品強勁需求，雀巢周三報出第三季有機(產品)銷售成長，為優於預期的4.9%。雀巢並將全年有機銷售成長上調至3%，此前雀巢對全年的預測為成長2%至3%。

由於產品組合廣泛，這家全球最大食品集團較其他同業更能抵禦新冠疫情對銷售的衝擊。寵物食品和健康業務的好表現，抵銷了對餐廳和咖啡店的食品產品銷售下滑。

疫情期間，在家中享用的食品和飲料產品，以及對健康有益的產品，其需求非常強勁，然而有關居家以外的消費產品，其出口在第三季出現掙扎。

今年首九個月，雀巢的銷售出現衰退，來到619.1億瑞士法郎(約682.4億美元)，劣於去年同期的683.7億瑞士法郎，亦低於分析師預測的620.9億瑞士法郎。

但同期的有機銷售成長了3.5%，優於分析師平均預期2.8%。北美地區的銷售在首九個月報出強勁成長率，在亞洲地區則微幅成長。

(時報資訊)