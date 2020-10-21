2020年初巧妙閃過新冠肺炎（COVID-19）疫情的CES消費性電子展，在2021年就沒有這麼幸運了。目前還看不見盡頭的新冠肺炎疫情，持續影響大型展覽的舉辦形式，先前已宣布以全線上形式舉辦的CES 2021，主辦單位CTA(美國消費技術協會）宣布微軟（Microsoft）將會成為技術合作夥伴，成為第一次以全線上形式舉辦的CES之後盾。

因為微軟將成為CES 2021的技術合作夥伴，CES 2021展會的活動將會使用Microsoft Azure、Microsoft Teams和Microsoft Power Platform，協助參展廠商展示，進行媒體活動、線上會議還有網路活動等形式。

CTA總裁暨執行長Gary Shapiro指出，他們是透過嚴格的搜尋過程，才因為微軟在技術上的專長、全球化的規模，以及他們舉辦全數位化活動的經驗，選定微軟作為這一次技術合作夥伴。

微軟執行副總裁暨首席行銷長Chris Capossela則是指出，數位化形式的活動是重新想像一切的機會。很開心能藉由微軟的雲端服務以及多元的合作夥伴來協助CES將展會數位化，無論是舉辦自家的線上活動或是協助夥伴舉行線上活動，微軟方面都有不少經驗可以分享。也期待能夠與CTA一起創立一個引人入勝的線上展會。

CES 2021的展期為2021年1月11日至14日，11日僅開放限定媒體參與；12日至13日則是參展廠商活動展示與會議安排，14日則主要提供線上會議安排。預計在2020年12月1日開放註冊。

相較於CES 2021改以線上形式舉辦，2020年因為多家參展廠商因疫情主動退出而被迫取消了MWC全球行動通訊大展，今年則是宣布將MWC上海展期與MWC巴賽隆納展期對調，前者如今將在2021年2月23日至25日舉行，MWC在巴賽隆納的展期則延到6月28日至7月1日，目標皆是以舉辦實體展會為優先。

(科技)