鄭運鵬表示，林為洲從扛中保台的2個提案、國民黨黨名去中國，到現在說中國若施壓就不往來，這些對國家有利，也都支持，希望林為洲的方向是國民黨的主流路線。（報系資料照）

日前我國與中國人員在斐濟爆發衝突，中國官方宣稱我國在斐濟沒有外交官，昨日國民黨立委林為洲指出，若對岸要這麼說，那兩岸就斷絕啦，沒什麼好講的。綠委鄭運鵬說，希望林是國民黨的主流路線，民眾黨主席柯文哲表示，無論對岸承不承認，我們還是存在，各說各話就好了。

我國駐斐濟代表處於本月8日在當地舉辦國慶酒會，現場卻遭中國大使館人員闖入發生衝突，中國外交部發言人趙立堅說，台灣在斐濟沒有外交官。林為洲表示，如果對岸還不承認中華民國的存在，要說我們沒有外交人員，如果連這都不承認，兩岸也不用交流了，大家就變成敵國嘛。

鄭運鵬表示，林為洲從扛中保台的2個提案、國民黨黨名去中國，到現在說中國若施壓就不往來，這些對國家有利，也都支持，希望林為洲的方向是國民黨的主流路線。

鄭運鵬指出，外界有些分析，認為林為洲的主張會吸走民進黨的政治光譜，但只要對國家有利的，都該支持。但在立院畢竟屬不同政黨，不能過於表態，不然會害林為洲被國民黨內的鷹派誤會，只能在旁請國民黨自求多福。

柯文哲則表示，不管中國承不承認，中華民國還是存在，對不對？所以事實上，各說各話，各幹各的就好了。

(中時 )