2020年COVID-19肆虐，帶動綠色經濟呼聲高漲，今（21）日舉辦的《騎機新世代 驅動大未來：第一屆智慧移動產業論壇》，為台灣首次大型電動機車產業論壇，由台灣智慧移動產業協會（SMAT）邀集產官學研跨領域專家，探討智慧移動產業與永續發展的未來關鍵，中研院環境變遷研究中心研究員龍世俊表示，「發展綠色交通是台灣當前應努力的方向」。

長期關注移動污染源對人體危害程度的龍世俊指出，空氣污染每年造成全世界700萬人死亡，影響多人健康，是一種「無聲的公共衛生危機」，其中，汽機車是都市中最重要空氣污染來源，汽機車所排放之污染物主要有懸浮微粒(PM)、一氧化碳(CO)、碳氫化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、鉛(Pb)、硫氧化物(SOx)、多環芳香烴等，尤其不能忽視。

龍世俊進一步表示，大家都很關注空氣污染的來源，卻忽略長期暴露在污染物下的健康風險，交通廢氣對於民眾的健康風險是無所不在的，以台北都會區為例，住在一、二樓層的人口數為2,669,475，約佔42.3%，約有28.5% (約一百八十六萬)的人口居住在離市區馬路5公尺範圍內，其中約八十萬人居住在離交通排放相當近的一、二樓，佔總人口數之12.3%，這些都是暴險在移動污染源的高風險族群，另外，當車流尖峰時段，機車停等紅燈時，也是暴險在高濃度的交通廢氣之中。

因此龍世俊認為，若要改善污染所致的健康損害，可以從政策面著手，政府應倡導綠色交通，加速推動綠色交通產業，從污染源頭減量，就能減少空氣污染排放，這不僅能降低民眾的暴險度，同時能引領整個交通產業升級，降低傳統產業面對全球化綠色經濟轉型的衝擊。

陳其邁在論壇中指出，「要兼顧偏鄉觀光跟交通便利，電動機車是首要選擇」(圖/台灣智慧移動產業協會提供)

台灣智慧移動產業協會表示，除了產業觀點外，減汙、健康也是電動機車的關鍵核心。行政院已在2019年時拍板通過《臺灣永續發展目標》，其中「2030電動機車新售35%」的減碳目標更是綠色交通轉型的關鍵指標，就應繼續堅持，做出施政成績，鼓勵業者全力配合，帶領產業一齊達成目標。

本次論壇分別就城市治理、經濟發展、產業升級、民眾健康等面向深入探討，行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、立法院副院長蔡其昌、立委蘇巧慧、洪申翰等人，皆到場關切智慧移動產業的後續發展，高雄市長陳其邁亦在論壇提出將以城市治理的模式，來推動智慧運具在高雄發展的願景，朝著智慧科技、產業升級、環境永續等前瞻觀點前進。

(中時新聞網)