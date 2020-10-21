苗栗市公所辦理「苗栗風箏文化暨客家美食節」 邁入第10年，是唯一客家文化國際風箏節，今年將以「有壺同享」為主題，透過茶壺風箏起飛，傳遞客家人好客、奉茶的文化與精神。21日苗栗市長邱鎮軍等人放飛「有壺同享」大型茶壺軟體風箏，啟動周末登場的風箏節，邀請民眾共襄盛舉。

苗栗2020「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，將在24、25日熱鬧登場。邱鎮軍表示，今年全球受新冠肺炎疫情所苦，「苗栗2020風箏文化暨客家美食節」並以「有壺同享」為主題，透過茶壺風箏起飛，傳遞客家人好客、奉茶的壺(福)氣，展現人文關懷的胸襟與精神，傳遞及分享正面能量。

公所指出，由於疫情影響，國際團隊無法來台表演，將授權由國內風箏選手展演他們設計製作的風箏，將有德國的彩色大魚、荷蘭的恐龍，紐西蘭的壁虎、新加坡的蜈蚣，亞洲國際風箏聯合會更偕同來自台灣北中南逾15個風箏團隊聯袂演出。

邱鎮軍表示，今年風箏節將有全台首次演出的大型軟體「白鶴」箏鬥「黑鷹」的四線特技風箏表演，另有35公尺黑色和紫色章魚、30公尺魟魚領軍的魟魚家族風箏，300公尺長的串聯小牛風箏，還有毛怪、史迪奇、米老鼠、唐老鴨等超萌卡通造型風箏，以及最華麗的特技風箏表演秀 ，另有「壺壺生風鼓舞夜光晚會」，邀請享譽國際的藝術團體御鼓坊、海馬樂團、舞工廠等，呈現精采的鼓舞表演，空中也同步安排璀璨的夜光風箏展演，同時會場也將加強安全管理與維護，讓大小朋友玩得盡興。

公所表示，風箏節搭配客家美食嘉年華、風動藝術展覽，每日上午9點，於活動現場購買價值200元的美食消費券，即可兌換限量紀念風箏一只，美食消費券還可至美食嘉年華區抵用消費品嚐美食；每日下午2點打卡苗栗國際風箏節送活動紀念品-造型毛巾狗，每日限量500份，另提供親子免費風箏放飛體驗、風箏DIY、講客語送好禮等活動以及免費接駁服務，24、25日將於苗栗市河濱公園輪番上陣精采風箏秀，歡迎大家一同來體驗放風箏的樂趣。更多活動詳請可至http：／／www.miaoli-9kite.com／。

苗栗市公所辦理「苗栗風箏文化暨客家美食節」 邁入第10年，是唯一客家文化國際風箏節，今年以「有壺同享」為主題，將於24、25日熱鬧登場。（何冠嫻攝）

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