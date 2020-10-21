港女命案疑犯陳同佳來台投案成為台港政治角力。我方堅持雙方必須透過司法互助進行，因此仍不發予陳入台簽證。香港保安局局長李家超今日批評台方將司法協助變成陳同佳自首的前提，「是製造障礙、無理取鬧和有政治考慮」。

據《香港電台》和《經濟一周》報導，李家超說， 接收通緝犯不需要證據及司法協助也做得到，台方將司法協助變成陳同佳自首的前提，是製造障礙、無理取鬧和有政治考慮。

李家超指出，如果台灣方面不批准陳同佳入境，亦很難有航空公司會讓陳同佳上飛機。他說，目前陳同佳赴台只欠台方的批准，形容關上門的是台灣，「門匙在台方手上，要由台方啟動」。

李家超又說，根據報導，陳同佳委託的台灣律師已向台方的單一窗口多次聯繫，但未獲沒回應，似乎台灣方面的窗口亦打不開。

李家超又舉當年荃灣「石棺案」為例，指在警務合作下台灣當年亦將涉案的人士遞解出境，再由香港警方接受。他批評，台方目前是關上大門，促請台方改變「你急我不急」的態度。

他反問，試想像受害人如果是台灣居民，相信對方會千方百計問特區政府要人。

(旺報 )