副業做得比主業好，總讓人哭笑不得，尤其是坊間流傳，麥當勞是被漢堡耽誤的薯條店，但卻經常有民眾反映，拿到薯條時，多半冷掉不好吃。對此，一名前英國麥當勞員工安普頓（Amber Upton）就透露，點餐時只要加註「一要求」，保證能吃到現炸薯條！

根據《鏡報》報導，安普頓在個人TikTok帳號上傳一部影片，內容提到自己在麥當勞工作期間發生過的趣事和廚房內幕，其中，針對薯條冷掉或過鹹的問題，她爆料，由於麥當勞薯條都是分批烹調，接著再撒上鹽巴，因此如果顧客特別指名「不加鹽」，就能保證吃到新鮮現炸的薯條。

此外，她也透露，在所有食物品項中，製作時間耗時最長的是蘋果派；肉品是冷凍的，而非使用新鮮的肉。

她更強調，顧客開車進得來速點餐時，最好別講太私密的話題，因為得來速的對講機是自動感應，即便員工還沒打招呼進行點餐，或是因為正在處理手邊的事情而按下暫停鍵，但車內對話內容依舊能聽得一清二楚。

(中時新聞網)