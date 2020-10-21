屏東縣舉辦早午餐生活節，選在網美打卡熱點屏東總圖舉辦。（林和生攝）

近來全台掀起一股美食ＰＫ風潮，國境之南因為慢活氛圍，使得早午餐產業發展蓬勃，屏東縣政府為此選在網友風靡的打卡點屏東總圖舉辦早午餐節，屏東縣長潘孟安也向各縣市喊話，一同ＰＫ早午餐。

「台北人吃下午茶，屏東人吃早午餐」，潘孟安表示，屏東是花果糧倉、更是早午餐發源地，在地業者透過地產食材、從產地到餐桌，打造城市獨特的特色餐點，更是食農教育最好的場域，從創意至創業、生活到設計，與地方青農合作，創造雙贏。

過去煎台在前的傳統早餐，由於油煙味重，開始搬到後方廚房，隨後用瓷盤、餐具擺設，讓享用餐點成了一種服務，這些改變都從屏東開始，擁有超過400家分店的早午餐業者黃義升驕傲地說，在早午餐領域屏東已占居領頭羊地位。潘孟安更霸氣地說，這次不ＰＫ肉燥飯、改比早午餐。

「第二屆屏東縣早午餐生活節」將於11月7日及8日9時至12時30分，在屏東縣圖書總館正門前樟樹下辦理，目前開始販售餐券800份，販售方式及地點請上「屏東縣青年學院」粉絲專頁查詢。

(中時 )