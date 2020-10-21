一名正妹主持人黃以安，19日於臉書發文指出，當天在東區地下街時，遭受一名陌生男子衝撞襲胸，當她追上前質問時，對方竟辯稱「沒看到、沒感覺有撞到！」讓她相當氣憤大罵「變態去死」，事發至今她的左胸仍有抽痛感，而警方目前也接獲報案，目前正透過監視器循線找尋這名嫌犯。

黃以安是小有名氣的展場主持人，曾於106年國慶大典上擔任主持人，外型相當亮眼、台風相當穩健，臉書粉專也有不少支持者粉絲按讚。19日晚間，她於自己經營的臉書粉專《3000歲少女-黃以安》發文提及，她在忠孝復興的東區地下街，行經「智慧型圖書館」前遭人蓄意衝撞，並伸出左手狠揉捏左胸。

黃以安透露當天的地下街人潮並不多，對方也沒有邊走邊使用手機，就是完全刻意衝撞她，她勇敢地追上前質問，豈知，對方竟辯稱「沒看到你，也沒感覺有撞到！」說完隨及逃跑，讓她氣憤大罵「變態去死」，而腦袋頓時陷入一片混亂，同時也懊惱自己「為什麼沒有揍死他的能力」，愈想愈無助她便哭了，遭撞擊的「身體和胸部都還在痛」。

事後，她請求捷運警察協助調閱監視器，該名嫌犯的特徵被照得非常清楚，是一名年約28至30歲的男子，身高目測為165至168公分；臉上有蓄鬍，當天側背胸包，她取得影像後，也已至警局報案，正積極追緝襲胸男子到案中。

(中時新聞網)