民進黨立委陳亭妃近來因環保志工隊、南區體育會等議題，連日炮轟台南市政府，引發外界聯想下屆南市長黨內初選，已悄悄打起前哨戰。對此，台南市長黃偉哲21日稱，沒有嗅到選舉煙硝味，會按部就班做好市政。陳亭妃21日下午則再次於臉書上寫下，「為什麼只要監督，就要被打成政治、打成與選舉有關呢？」

陳亭妃日前質詢教育部時，質疑台南的「南區體育會」擅自將台南市體育總會列為主辦單位，冒用其名義申請體育署運動i台灣的計畫，爽領137萬元補助款，甚至質疑南市府有包庇之嫌。

對此，南市體育處澄清，南區體育會為社會局合法立案之體育團體，符合該計畫申辦資格，且自提出申請、初複審到計畫執行，皆符合教育部體育署的相關規定。體育處也說，南區體育會雖未加入體育總會，但仍具備獨立申辦運動i台灣計畫之「體育團體」資格，地方政府並無拒絕其申辦的理由。

不過，陳亭妃21日再次出招，質疑南市府「說了1個謊，就要用10個謊來圓，值得嗎？」陳亭妃舉例，歸仁體育會在歸仁辦了2場南關線的社區聯賽，但為什麼南區體育會，也申請2場南關線的社區聯賽，一場跑到安南區辦，另一場卻跑到安平區辦。

陳亭妃還說，仁德、關廟區籃球社區聯賽跑到安南區舉辦，但是同樣地點的海佃國中，卻仍有安南區體育會申請安南區籃球社區聯賽，「這一看就是有問題！」並稱這種離譜至極的狀況，南市體育處長不但沒有阻止，還在現場幫忙張羅，這到底是不懂體制，還是在消費體育預算？

對此，體育處澄清，依運動i台灣申辦作業原則規定，各鄉鎮市區體育會至多可補助4場運動嘉年華活動，社區聯誼賽則無補助場次數之規定，亦無各區體育會不得跨區辦理活動之規定。

體育處重申，運動i台灣計畫申請案件，南市皆聘請第三方公正之專家學者，逐一進行初審，通過後再送請體育署複審核定。南區體育會申請運動i台灣2項子計畫，分別為運動嘉年華活動及社區聯誼賽計畫，皆符合體育署計畫申請程序，若有申請團體未落實辦理，經查證屬實，也會收回相關經費絶不包庇。

(中時 )