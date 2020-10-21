毒品通緝犯陳志文、王富台，在2015年4月間涉嫌走私一粒眠毒品145萬餘顆至馬來西亞吉隆坡，經台、馬警方合作，當場查獲並關押迄今，2嫌一審原遭馬來西亞法院判處死刑，二審經認罪協商後，改判5年有期徒刑，經折抵已關押刑期後得刑滿出獄。

因陳、王兩人在台也涉及毒品案，遭新北、桃園等地檢署發布通緝，刑事局駐馬聯絡官與馬國合作，於陳、王兩人出監後，由移民局先行收容，再將陳、王兩人遣返歸案。

馬國警方吉隆坡市區查獲護照逾期的台籍詐欺通緝犯洪楷翔，洪嫌在2012年間在菲律賓涉電信詐欺遭判刑1年9月定讞)，警方一併將他遣返歸案，入監服刑。

另通緝犯施銘杰2006年間在台南與友人喝酒，因細故發生口角衝突，施嫌以鐵椅毆傷被害人致死，經法院判刑8年6月定讞後，逃亡越南躲藏14年，因中風流落街頭，經刑事局駐越南聯絡官輾轉得知主動查核其身分，通報越南警方協助遣返回台歸案。

毒品通緝犯張家銘，2016年間在台中地區販賣毒品，遭警方查獲並由法院判決有期徒刑8年定讞，他在2013年間先潛逃至大陸福建，去年10月再偷渡至越南，今年8月遭越南公安查獲收容，駐越南聯絡官確定張嫌身分後，由刑事局派員前往越南押解歸案。

警方表示，疫情期間警方緝捕外逃通緝犯並未停歇，雖過程中需全程穿著防疫裝備做好安全防護，仍冒疫情風險成功於境外緝捕遣返逃犯。基於打擊犯罪無國界之決心，將持續與各國執法機關密切合作，追緝逃往海外之通緝要犯。

(中時 )