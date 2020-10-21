期待佩戴著優雅的運動手環，並且能有更具洞察力的健康報告，助你保持身體健康嗎？Fitbit 宣布旗下最新運動手環 Inspire 2 將於 23 日起正式在台上市，而智慧手錶 Fitbit Sense 與 Fitbit Versa 3 預計於十月底上市。Fitbit Premium 即日起同步在台推出，購買新品的用戶可享一年免費 Fitbit Premium 試用。

全新Fitbit Inspire 2運動手環，售價為新台幣 3,298 元。由左至右為黑色、月光白和沙漠玫瑰色版本。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Inspire 2 延續 Fitbit Inspire HR 的基礎，增添活動區間分鐘數記錄等進階功能。整體設計上更加時尚、纖薄；更明亮與鮮豔的螢幕，可易於查看資訊。擁有 Fitbit 歷代裝置中最長的10 天電池續航力。手環可協助入門的用戶養成健康的習慣，搭配 20 多種目標導向運動模式、睡眠工具、全天候心率追蹤、經期健康追蹤、食物、水份攝取及體重記錄。

Fitbit Premium 正式登台 為用戶提供更深度且完整的健康加值服務

Fitbit Premium 可搭配任何 Fitbit 裝置，讓體驗更上一層樓，將用戶的活動、睡眠與心率記錄串聯起來，獲得更深入的資料分析結果，以及更個人化的詳細報告。除了提供多種睡眠工具，還提供數百個鍛鍊內容，激發動力的遊戲和挑戰，活動、睡眠和營養指導計劃，以及可與醫療團隊分享的健康報告，全部都可從 Fitbit App 取得。

Fitbit Premium整合產品如心率追蹤、飲食記錄、活動追蹤與睡眠追蹤等多元功能，瞭解近30天的健康報告。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

Fitbit Inspire 2將於 23 日起，在指定通路販售，包含：群光電子、Yahoo! 購物中心、Pchome 24H 購物、momo 購物網、全國電子、燦坤、家樂福、法雅客、羅森資訊、Beutii、蔡家國際等。

Fitbit Inspire 2 售價為新台幣 3,298 元，推出黑色、月光白和沙漠玫瑰色版本。配件與裝置分開販售，推出午夜藍和黑色頂級 Horween 皮革材質雙圈錶帶，花卉印花矽膠錶帶，以及全新黑色夾式錶帶，售價為新台幣 490 元起。Fitbit Premium 每月月費為新台幣 150 元，年費為新台幣 1,490 元。如需更多資訊可透過 Fitbit App 或 Fitbit.com 查看。

(科技)