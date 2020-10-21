櫃買26日審議博晟生醫上櫃案 15:392020/10/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心21日表示，預計於10月26日召開上櫃審議委員會，審議博晟生醫公司（6733）申請上櫃案。 博晟生醫是以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發，申請時資本額9億2,000萬元，董事長為陳德禮，推薦證券商是元大證券、德信證券、群益金鼎證券及國泰證券。 博晟生醫108年度之營業收入為146萬元，稅後淨損為1億6,290萬元，每股虧損為2.01元。109年上半年度之合併營業收入為48萬元，稅後淨損為7,011萬元，每股虧損為0.85元。 (工商 ) #博晟生醫 #稅後淨損 #每股虧損 #櫃買 #日審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》廣錠1股2債今起預收款券 08:172020/10/21 財經 2020年第12屆忠義文學獎活動海內外近千人踴躍投稿 09:312020/10/21 生活 男主播月燒7萬買藥 罹癌妻不敵病魔今晨病逝 12:112020/10/21 娛樂 天力離岸風電 20日申請登錄興櫃股票 09:322020/10/21 財經 國際債券全年量發行創新高 挑戰600億美元 10:492020/10/21 財經 債券市場發行量創歷年新高 挑戰全年3兆元 10:402020/10/21 財經 2007年台視釋股案 富士台爆蘇內閣醜聞 04:102020/10/21 政治要聞 疫苗之亂延燒 生技概念股買盤復燃 04:102020/10/21 證券．權證 開放雙引擎 中共高層布局上海 04:102020/10/21 產業財經 半導體當家 股王猛醒 台股收高12,877 14:252020/10/21 財經 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 大同百年家業丟了 最強媳婦林郭文艷百字聲明曝光 - 要聞 - 工商 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 8500萬職位5年後消失 一高薪專業也不見 - 財經 1年6個百億半導體爛尾案！北京出重手 陸晶片股閃崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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