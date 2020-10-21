雲林縣一名蘿姓印尼籍移工日前於雇主家中嘔吐昏厥，當場沒了呼吸心跳，隔壁張姓鄰居聞訊，立即開車載著蘿女赴派出所求救，值班員警楊春福見狀立即通報119，並施以CPR（心肺復甦術），經過3分鐘按壓後，蘿女恢復心跳，送醫後已無大礙。

蘿女上周日晚間身體不適，產生腹痛嘔吐現象，過沒多久在雇主家中昏倒，疑似因為嘔吐物卡在食道，造成呼吸終止。雇主家中唯一的80多歲老婦，立即向隔壁張姓鄰居呼救，張男聽聞求救聲上門查看，並以手指確認有無呼吸。

張男發現蘿女停止呼吸，連忙將蘿女搬上車，載往虎尾分局馬光派出所。年僅23歲的員警楊春福，立即通報119到場協助，並實施CPR，救護人員同時在線上指導楊警搶救，救護車抵達前，蘿女就已恢復呼吸心跳。

張男表示，因為考量救護車抵達時間，擔心延誤搶救時機，第一時間才會將蘿女載到派出所，所幸有救回一命。

楊春福表示，警專時期就有學習急救課程，到職後也常有消防隊執行救護訓練，以前都是救安妮，這次是第一次救人，而且還順利將人救活。

蘿女被救護車送到虎尾若瑟醫院檢查，住院治療6天，目前已平安返家。蘿女的先生、弟弟在事發後，都有來探望，紛紛對楊警、張男表達感謝之意。

事後蘿女特地回到派出所，感謝當時救他一命的值班員警楊春福。（周書聖攝）

(中時 )