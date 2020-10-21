疫情影響全球的經濟環境，迫使各產業重塑工作流程及維運模式。微軟日前揭「混合辦公」模式將成為亞太區企業新常態，華碩(2357)超前部署，導入一站式生產力溝通平台Microsoft Teams，憑藉堅實數位基礎及創新企業文化，在三個月內迅速完成全球各營運據點的建置，讓員工在最短時間內無痛適應疫後新常態，打造更彈性、更高效的工作環境，全面強化現代化企業必備的行動力、協作力、溝通力與生產力，顯見愈來愈多企業逐步落實混合工作模式，亦重新思考如何活用數位技術增強企業韌性，在瞬息萬變中提升應變能力並確保業務續航力。

當企業在導入新數位化工具或是提升既有工具時，大多會遇到移轉時陣痛期、員工適應不良而產生排斥聲浪等挑戰，華碩從布局導入Microsoft Teams後卻能夠在三個月的時間內，便順利完成龐大且涉及不同地域的內部溝通平台轉換，除了因應疫情影響而加快腳步之外，最關鍵的來自兩大原因：一則是本身具備穩固的數位基礎，減少移轉阻力，一則是以實際行動擁抱創新的企業文化；從領導階層的大力倡導、與微軟共同舉辦Microsoft Teams線上線下工作坊進行多次內部訓練、再到員工問卷了解回饋以優化改善，華碩都全力協助所有員工縮短面對數位工具的適應期，並將策略擴及華碩全球據點，在全球疫情尚未消停的變動時局中站穩腳步。

華碩企業智能數據開發中心處長關麗美表示：「作為一個數據驅動且積極創新的公司，華碩持續走在數位轉型的最前端，致力提升客戶與產品體驗。華碩與微軟長期且緊密的合作，更是幫助華碩在變動時局中能夠持續提供一致且優異服務品質的重要夥伴，並憑藉堅強的數位科技實力和創新企業文化兩大優勢，因此能成功在短期間實踐混合辦公願景。」

過去半年，華碩全球平均每天舉行近1000場的Microsoft Teams線上會議，與會員工數量超過2000人。Microsoft Teams所帶來的行動力、高協作效率及強大整合性，讓華碩能夠持續透過數位化溝通賦能員工，推動更多產品創新。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理陳慧蓉表示：「微軟長期積極透過數位科技的力量，協助企業建構科技強度，具備敏捷調整營運模式的能力，在疫情期間，數位協作工具的導入與活用更是恢復營運常態的關鍵之一。很高興看到華碩全球不僅透過Microsoft Teams靈活調整策略布局，並已迅速適應及邁入混合辦公的新常態中。我們也鼓勵企業應趁此時機重新構想企業混合工作模式，以求更遊刃有餘地在變動中踏穩數位轉型步伐，甚至獲得比以往更高的市佔率。」

多數企業在思考採用生產力溝通平台時，線上會議體驗是首要考量，而此體驗除了線上開會的高品質、方便性及系統相容性是基本要素之外，能夠為企業帶來的附加價值更是關鍵，亦是華碩採用Microsoft Teams作為整合協作平台的重要原因，藉此全面強化現代化企業不可或缺的四大重要能力─行動力、協作力、溝通力及生產力。

(時報資訊)