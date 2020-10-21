周三公布的數據顯示，自南韓在1月底爆發新冠肺炎疫情以來，年輕勞工層的就業受創最嚴重。
因新冠肺炎疫情打擊經濟活動，南韓的就業人數自3月起開始下滑。第一波疫情導致4月的就業人數暴跌，而自8月中旬開始疫情反撲，則衝擊一個月後的就業市場。
根據南韓統計局公布的數據，4月份有將近42萬年齡介於15～39歲的韓國人失業，較3月的19.5萬人大幅增加。相較之下，4月份40歲與50歲年的失業人口為33.3萬，60歲以上的就業人數則增加27.4萬人。
9月份15～39歲年齡層的就業人數大減50多萬人，40～50歲就業人口減少30.9萬，而60歲以上就業人口大幅增加41.9萬人。
數據亦顯示，新冠肺炎疫情導致青年人的正式員工人數減少。9月年齡介於15～29歲的正式員工人數為233萬，較去年同期減少5.3萬人，而30多歲的正式員工人數減少20.2萬人，為374萬人。整體而言，韓國9月失業率為3.6%，較去年同期升高0.5個百分點。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。