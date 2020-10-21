周三公布的數據顯示，自南韓在1月底爆發新冠肺炎疫情以來，年輕勞工層的就業受創最嚴重。

因新冠肺炎疫情打擊經濟活動，南韓的就業人數自3月起開始下滑。第一波疫情導致4月的就業人數暴跌，而自8月中旬開始疫情反撲，則衝擊一個月後的就業市場。

根據南韓統計局公布的數據，4月份有將近42萬年齡介於15～39歲的韓國人失業，較3月的19.5萬人大幅增加。相較之下，4月份40歲與50歲年的失業人口為33.3萬，60歲以上的就業人數則增加27.4萬人。

9月份15～39歲年齡層的就業人數大減50多萬人，40～50歲就業人口減少30.9萬，而60歲以上就業人口大幅增加41.9萬人。

數據亦顯示，新冠肺炎疫情導致青年人的正式員工人數減少。9月年齡介於15～29歲的正式員工人數為233萬，較去年同期減少5.3萬人，而30多歲的正式員工人數減少20.2萬人，為374萬人。整體而言，韓國9月失業率為3.6%，較去年同期升高0.5個百分點。

(時報資訊)